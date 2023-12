Statistikast selgub näiteks, et Euroopa Liidus elab keskmiselt 69,1% elanikest kodus, mis kuuluvad neile. See tähendab, et 30,9% elab üüripinnal. Kusjuures rohkem inimesi elab üüripindadel eelkõige rikkamates ja suuremates riikides. Eestis on oma kodu omanikke keskmisest rohkem: 82%.