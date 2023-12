Majanduslangus on tööotsijate eelistusi muutnud. On kindlad valdkonnad, kus tööotsijad püüavad tööle pääseda varasemast innukamalt. Samamoodi on valdkonnad ja töökohad, mis on praegusel ajal muutunud ebapopulaarseks. CV-Online’i turundusjuht Karla Oderi sõnul võib eeldada, et uue aasta esimesel poolel sarnane trend jätkub. Tööturg on tugevalt mõjutatud majanduse üldisest suundumusest. Muutusi töökoha eelistustes on oodata, kui ettevõtted taas kasvule pöörduvad.