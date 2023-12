Probleem peitub selles, et alaealised noored saavad nendelt platvormidelt liiga lihtsasti alkoholi osta.

„Eesti konjunktuuriinstituudi uuringust selgub, et e‑poodide ja kojutellimise keskkondade ostuvõimalusi kasutavad lisaks madalaima sissetulekuga ja rohke alkoholitarbimisega isikutele enam just ka noored. Tervise arengu instituudi läbiviidud testostlemise uuringust tuleneb, et enam kui pooltel juhtudel ei küsita alkohoolset jooki ostvatelt noortelt isikut tõendavat dokumenti,“ seisab kirjas.