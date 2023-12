ARVAMUS | Rohujuure tasandi korruptsiooni mõjutab meid arvatust rohkem

Küllap on paljud meist arsti järjekorras oodates vandunud, et tervis vajaks abi juba varem või hambavalu tuleb kannatada mitu kuud. Sellises olukorras tahaks igaüks olla kindel, et pääseb arstile registreerumise või tervisehäda tõsiduse järjekorras, mitte pangakontolt väljavõetud rahasumma järgi. Samuti ootame me, et riik toetaks abivajajaid, mitte neid, kes soovivad sotsiaaltoetuse toel lihtsalt paremini ära elada.

Veel üsna hiljuti oli võrdlemisi tavaline, et arstil käies võeti kaasa kommikarp või lausa väike ümbrik. Ikka selleks, et arsti hea töö eest tänada ja järgmisel korral oluliselt kiiremini vastuvõtule saada. Üllatavalt võibki selline „tänu“ vilja kanda, sest mõnedki aastad tagasi mõistis kohus süüdi perearstid, kes patsientidele vastutasuna meelehea eest püsivat töövõimetust „kinkisid“. 2021. aastal raputas Eesti avalikkust koroonavaktsiini tõendite ostmine. Selles juhtumis oleme alustanud menetlust, kus kontrollime võimalikku koroonavaktsiini tõendite võltsimist – kahtlustuse kohaselt said täiesti vaktsineerimata inimesed endale raha eest tõendi, mis lubas neil vabalt üle maailma ringi rännata.

Suur osa korruptsioonijuhtumeid ongi seotud täiesti tavaliste inimestega ja need võivad meie elu mõjutada oluliselt rohkem kui aimatagi oskame. On mitmeid valdkondi, kus inimese soov meelehea või tutvuse abil veidi mugavamalt läbi ajada võib muuta paljude elud ebamugavamaks või suisa ohtlikuks. Kõik selle nimel, et saada tegelikult tühine privileeg.

Meditsiin on väga ilmekas valdkond, kus korruptsioon inimesi otseselt mõjutab, kuid sugugi mitte ainus. Täiesti tavaline võis mõnda aega tagasi tunduda ka see, et vana ja roostes auto tehnoülevaatuselt läbisaamiseks tuli valida lihtsalt mõni oma tuttav ülevaataja või keegi, kes lausa kõigest 10 euro eest on valmis oma ametit kuritarvitama. Kümme eurot on kahtlemata vähem, kui kuluks sõiduki tehniliselt korda tegemiseks, kuid enam kui kindlasti on iga inimelu hindamatu.

Paraku on Eestis just nii väikese summa eest lubatud tänavatele liiklema sõidukeid, mis halvemal juhul kellegi hindamatu elu lõpetavad. Järgmisel korral tehnoülevaataja juurde minnes tasub mõelda, kui palju on väärt enda, pereliikme või kaasliikleja elu – kas 10 ülevaatajale antavat eurot, mõnisada remondilt säästetud eurot või rohkem?

Kodu on inimese kindlus. Kas seda sama julgeks väita ka inimene, kelle kodu ehitamisel mõni ametnik näiteks tuleohutusnõuete täitmisel silma kinni pigistas? Õnneks Eestis korruptsiooniga enam nii laialdane ei ole, kuid ka ehitussektoris võib ehitusnõuetele läbi sõrmede vaatamine, tulenevalt tutvusest, meeleheast või lihtsalt odavamalt läbi ajamiseks kujutada ohtu paljudele. Ka kogu Eesti oli šokeeritud, kui 10 aastat tagasi varises Riias inimestele ehitusvea tõttu peale Maxima kaupluse katus,

mille tagajärjel hukkus kokku 54 inimest. Ka taasiseseisvunud Eestis oleme pidanud sama tundma – 1994. aastal varises Tallinnas ehitusvea tõttu kokku Marja pood ja surma sai kahjuks viis inimest.

Loomulikult on need kõige traagilisemad näited, mille sarnaseid loodetavasti kunagi ei kordu, kuid selle nimel tulebki igas valdkonnas pingutada. Kõige „klassikalisem“ korruptsioon võib avalduda aga piiritsoonis. Kui tolliametnik loobub altkäemaksu eest auto kontrollimisest, ei tea me kunagi, kes ja mis kaubaga üle piiri tuli. Nii võis Eestit teeniv ametnik endalegi teadmata lasta üle piiri ohtlikke narkootilisi aineid, ebaseaduslikke tulirelvi või halvimal juhul suisa nn rohelisi mehikesi.