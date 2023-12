Ettevõte luges enampakkumise tingimusi valesti ja võitis. Katastroof suudeti siiski enda kasuks pöörata

Algusest peale kasumlikult toimetanud ettevõte sündis seni teiste toitlustusettevõtete nõustamisega tegelenud Tiina Sokolova ja Edith Mihkelsoni soovist kogeda töös suuremat edu- ja rõõmutunnet.

Kui koogitegemisest olid naised omavahel naljatamisi rääkinud ka varem, siis suurem arusaamine, et tulebki ise restoraniärisse sukelduda, jõudis kohale siis, kui saabus suveaeg ja naiste nõustatud ettevõtted läksid uute teadmistega raha teenima.

„Saime aru, et nüüd on 3–4 kuud, kus keegi ei taha ühtegi konsultatsiooni, vaid kliendid lähevad kõik raha teenima selle ilusa ja heaga, mida me koos lõime. [---] Tunne, et peame ise ka praktikas oma asja ajama, oli seega päris tugev,“ rääkis Kookeri asutaja Edith Mihkelson.

Nii otsustasid Tiina ja Edith esimestena Eestis minipannkooke küpsetama hakata, aga seda mitte Hollandi moodi, vaid omamoodi – nii et maitserännaku kõrval pakuksid minipannkoogid ka vaatemängu.

Neli ja pool ruutmeetrit 2500 eurot kuus

Kooker võitis oma esimese enampakkumise ehk müügipinna Raekoja platsil. „Tegelikult me ei saanud enampakkumisest lõpuni aru. Seal oli juttu äripinnast ja müügipinnast. Lugesime, et müügipind on 1. aprillist kuni 31. oktoobrini, arvutasime ja mõtlesime, et jõuame küll nii palju maksta, et pool aastat ju lahti ainult. Lõpuks tuli välja, et terrass on avatud pool aastat, aga äripind anti kasutusse ikkagi terveks aastaks,“ meenutas Tiina Sokolova.

Kuna oma pakkumises arvestas Kooker poole aastaga, siis tegid nad nelja pakkuja seast parima hinnapakkumise ja võitsid.

„Kuna me ei saanud sellest aru, et peame terve aasta maksma, siis pakkusime korraliku ruutmeetrihinna. Võib-olla on see isegi kõige kallim ruutmeetrihind, mis võib vanalinnas olla,“ rääkis Sokolova.

