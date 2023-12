Narva Centrumi kinnistu kuulub OÜ-le Servin Arendus, mis asutati 2000. aasta kevadel. Ettevõtte põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.

Ettevõtte praegune juhatuse liigne Aleksandr Jefimov rajas keskuse koos ärimees Armand Noorkõivuga, kelle pärijad kuuluvad praegu Servin Arenduse omanike hulka. Noorkõiv jäi teadmata kadunuks 2010. aasta suvel, kui ta oli 34-aastane. Postimees on Ehituslehe järgi kirjutanud, et oli erakordselt palav neljapäevane õhtu, kui Noorkõivu äripartner võttis ta Narva kesklinnas üheksakorruselise kortermaja eest auto peale, et koos töö juurde sõita.