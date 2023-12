Rae vallas algab Rail Baltica Eesti osa esimese raudteesilla ehitus

Rail Baltic Estonia tehnilise juhi Rašid Pulatovi sõnul on tegemist oluliste objektidega. „Ühe eesmärk on tagada Ülemiste järve ja Vaskjala veehoidla ühendus, teise eesmärgiks säilitada Assaku-Jüri tee ühendus,“ märkis Pulatov. „Ühtlasi on Vaskjala näol tegu esimese raudteesillaga, mis Eestis rajatakse.“

Rae viadukti rajamisega, mis hakkab ületama tulevast Rail Baltica raudteed, säilitatakse ühendus Rae küla ja Jüri aleviku vahel. Viadukt on 81 meetrit pikk ja 15 meetrit lai. Koos viadukti ja tee ümberehitusega rajatakse ka valgustatud kergliiklustee ühe kilomeetri ulatuses. Ehituse ajal liiklust ümber ei suunata ning töövõtja kohus on tagada tee läbitavus kõikidele liiklejatele.

„Praeguseks on Rail Balticaga ristuvaid rajatisi valminud juba 42 miljoni euro ulatuses. Täna on aktiivses ehituses 6 rajatist maksumusega 24 miljonit eurot, ehituse või lepingu ettevalmistuses on veel kümme rajatist kogumaksumusega 62 miljonit eurot ja hankes üks rajatis maksumusega 1,7 miljonit eurot. See annab juba eesootaval aastal märkimisväärse panuse taristuehituse turule ja majandusele laiemalt,“ selgitas Pulatov.