Lugeja küsib: miks ei saa välismaal olles Eesti Loto kodulehelt piletit osta?

Delfi Ärilehe poole pöördus lugeja, kes on parasjagu välismaal, kuid soovib sellegipoolest lotot mängida. Ta proovis seda teha läbi Eesti Loto kodulehe, kuid see ei õnnestunud ning Eesti Loto klienditugi viitas turvalisusele. Kõik teised Eesti veebilehed välisriigis aga töötavad.

Hasartmänguluba kehtib vaid Eestis

„Turvakaalutlusel on mõne riigi ligipääs eestiloto.ee veebilehele piiratud, kuid ligipääs Eesti Loto lehele on lubatud kõigist Euroopa Liidu riikidest, Eesti elanike lemmik-puhkusesihtriikidest ning riikidest, kust varasema veebistatistika järgi on eestiloto.ee lehekülge enim külastatud,“ lisab ta. Samuti on võimalik, et blokeering tuleneb internetiteenusepakkuja piirangutest.