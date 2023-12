„Käibemaks hinda ei tõsta.“ STV klienti tabas ootamatu hinnatõus juba sel aastal

Delfi Ärilehele kirjutas telekomifirma STV klient, kes sai ettevõttelt novembri keskel kirja, et tema TVIN paketi hind tõuseb 1. detsembrist kaks eurot. Samal ajal teatas STV novembri lõpus oma kodulehel, et käibemaksu tõttu uuel aastal põhiteenuste hinnad ei tõuse.

„Kas see on hea äriidee või tarbija eksitamine?“ küsis STV klient.

Hinnatõus pole käibemaksutõusuga seotud

STV kommertsdirektor Vladislav Jarantsev sõnab Delfi Ärilehele, et STV vaatas viimati oma teenused ja hinnad läbi sel sügisel. Pakettide hinnatõusu taga on eelkõige energia ja kütte, materjalide ja seadmete kallinemine, mis on otseselt mõjutanud ka STV toodete omahinda. Kuna hindu muudetakse ja kliente teavitatakse jooksvalt järgmise aasta märtsini, siis võib klientides sellekohane teavitus ka segadust tekitada.

Riik hinnakujundusse ei sekku

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti ettevõtluse osakonna juhataja Ulrika Paavle sõnas, et Eestis on hinnakujundus vaba. See tähendab, et riik hinna määramisse ei sekku ning iga kaupleja võib müüa kaupu mis tahes hinnaga.