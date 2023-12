Lugeja küsib: kas tööandja jõulupeol osalemine on kohustuslik?

Küsimus: kas tööandja korraldatud jõulupeol osalemine oma vaba aja arvelt saab olla kohustuslik?

„Tööandja korraldab jõulupeo töötajate rõõmuks, motivatsiooni tõstmiseks ning tööalaste suhete arendamiseks. Kui jõulupidu või jõuluaegne üritus langeb tööajale ja on seotud tööalase koolitusega, siis on tegemist tööajaga. Tööandja maksab selle eest töötasu ja töötajal on kohustus osaleda.