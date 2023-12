GRAAFIK | Selgusid Euroopa kõige õnnelikumad riigid. Vaata, mitmendal kohal Eesti on

Kuigi võiks arvata, et inimesed on õnnelikumad just rikkamates riikides, siis uuringu tulemused seda ei näita. Esimesele kohale tuli küll Austria (hinne 7,9/10), kuid teisel kohal on Poola (7,7) ja kolmandal Rumeenia (7,7).

Sakslased on varasemast õnnetumad

Mis teeb inimesed õnnelikuks?

Uuring näitas, et 16–29-aastased inimesed on oma eluga rohkem rahul kui üle 65-aastased. Samuti on õnnelikumad kõrgema haridustasemega inimesed. Kõige õnnelikumad olid lastega pered, kõige õnnetumad aga üksikud inimesed. See on Euroopale omane, kuna teistes maailmajagudes tehtud uuringud on näidanud just vastupidist.