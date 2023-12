Euroopa Liit paneb Vene LNG-laevadele päitsed pähe. Simson: me võtame neilt turuvõimaluse

Kuigi Euroopa Liit on Ukraina sõja algusest võtnud vastu üle kümne sanktsioonipaketi – algava nädala teises pooles arutatakse Euroopa Ülemkogu kohtumisel 12. sanktsioonipaketti –, on Vene gaas sellest suuresti puutumata jäänud, sest liikmesriigid pole kokkuleppele saanud. Sõja algusest peale on ühe meetmena olnud arutlusel keelata Vene LNG-laevadele Euroopa sadamatesse siseneda. Lõppenud nädala reedel jõudsid Euroopa Parlamendi, liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni läbirääkijad lõpuks selles otsuses üksmeelele.