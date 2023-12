Panga analüütik: suure tõenäosusega jätkub Eestis restoranide ja baaride sulgemine

Hiljuti on uksed sulgenud mitmed Eesti tuntud söögikohad ja lokaalid. Finora Panga analüütik Markus Epner toob välja, et see on osa laiemast trendist, kus meelelahutuse ja muude teenuste tarbimine on mitmetes riikides vähenenud – põhjuseks koroonapandeemia ajal sisse harjunud komme olla lihtsalt kodus.