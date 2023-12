ELi uus tehisintellekti määrus keelab inimeste põhiõigusi selgelt ohustavad süsteemid

Valdav osa tehisintellektisüsteeme kuulub minimaalse riski kategooriasse. Minimaalse riskiga rakendusi, nagu tehisintellektil põhinevad soovitussüsteemid või rämpspostifiltrid, uued reeglid ei puuduta, kuna need süsteemid ei kujuta endast inimeste õigustele või ohutusele mingit ohtu või on see oht minimaalne. Küll aga võivad ettevõtjad vabatahtlikult kehtestada selliste rakenduste jaoks täiendavaid käitumisjuhiseid.

Tehisintellekti määrus viib Euroopa väärtused üle uude ajastusse ning aitab edendada vastutustundlikku innovatsiooni Euroopas. See tagab inimeste ja ettevõtjate ohutuse ja põhiõigused ning toetab seega usaldusväärse tehisintellekti arendamist ja kasutuselevõttu ELis. Määrus on oluline samm inimkeskse tehisintellekti ülemaailmsete reeglite ja põhimõtete väljatöötamisel.“

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Tehisintellekt juba muudab meie igapäevaelu. See on alles algus. Tehisintellekti arukas ja laialdane kasutamine võib tuua meie majandusele ja ühiskonnale tohutut kasu. Seepärast on mul väga hea meel Euroopa Parlamendi ja nõukogu poliitilise kokkuleppe üle. ELi tehisintellekti reguleeriv õigusakt on esimene terviklik tehisintellekti käsitlev õigusraamistik kogu maailmas. Seega on see ajalooline hetk.

Tehisintellektisüsteemid, millega seotud riskid on vastuvõetamatud ning mida peetakse selgeks ohuks inimeste põhiõigustele, keelatakse. Need on süsteemid või rakendused, mis manipuleerivad inimeste käitumisega, et mõjutada kasutaja vaba tahet. Siia kuuluvad näiteks kõnelevad mänguasjad, mis võivad soodustada alaealiste ohtlikku käitumist, või süsteemid, mis võimaldavad valitsustel või ettevõtetel anda inimestele nn sotsiaalseid punkte, ning teatavad ennetavaks politseitegevuseks kasutatavad rakendused.

Lisaks keelatakse teatavad biomeetrilised süsteemid, näiteks töökohal kasutatavad emotsioonituvastussüsteemid, teatavad inimeste kategoriseerimise süsteemid ja õiguskaitse eesmärgil avalikus kohas kasutatavad reaalajas biomeetrilise kaugtuvastamise süsteemid (väikeste eranditega).

Läbipaistvusega seotud risk

Juturobotite ja muude sarnaste tehisintellektisüsteemide puhul peab kasutajal olema selge, et ta suhtleb masinaga. Süvavõltsingud ja muu tehisintellekti loodud sisu tuleb vastavalt märgistada ning biomeetriliste kategoriseerimis- või emotsioonituvastussüsteemide kasutamisest tuleb kasutajaid teavitada. Lisaks tuleb süsteeme kavandada nii, et sünteetiline audio-, video-, teksti- ja kujutiste sisu on märgistatud masinloetavas vormingus ning on võimalik tuvastada, et see on kunstlikult loodud või manipuleeritud sisu.

Reeglite rikkumise korral on ette nähtud trahv. Keelatud rakendustega seotud rikkumiste puhul on trahv 35 miljonit euro või 7% ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest (olenevalt sellest, kumb on suurem), muude nõuete rikkumise eest 15 miljonit eurot või 3% ning ebaõige teabe esitamise eest 7,5 miljonit eurot või 1,5 %. VKEdele ja idufirmadele on ette nähtud proportsionaalsemad trahvimäärad.

Üldkasutavad tehisintellektisüsteemid