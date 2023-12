Uuring: sajad eestlased tänavu jõulukingituste peale raha ei kuluta

Taaskasutus on uueks trendiks ka kingituste tegemisel – miks mitte kinkida seisma jäänud kink edasi? Kokku hoitakse tihti ka kasutades eelmisel aastal saadud kinkekotte. Kindlasti ei soovita ma kingituste ostmist viimasele hetkele jätta, sest kiirustades on suurem oht kulutada planeeritust rohkem ja ostukorvi kipub sattuma palju ebapraktilisi kingitusi. Lisaks on Eesti inimesed kaubanduse usku ja varasemad aastad näitavad, et kaubanduskeskused on vahetult enne pühi ebamugavalt rahvarohked,“ ütles Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiainen.