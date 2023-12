Bigbank: huvi kodulaenu vastu on kasvutrendis, õiget hetke ei taha keegi maha magada

Mingit suurt läbimurret Bigbanki Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul veel toimunud ei ole, kuid viimaste nädalate positiivsed Euribori-uudised on samas väga hästi vastu võetud. „Kui varasemalt rahustasid teated intressitõusu peatumisest seniseid kodulaenu kliente, siis värsked sõnumid intresside alanemisest on ka uutele laenuhuvilistele omajagu julgust juurde andnud,“ tõi Jonna Pechter esile ühe põhjuse, mis laenutaotluste arvu kasvutrendi soosib.

„Väikeste, kuid kindlate sammudega on viimastel kuudel kasvanud ka keskmine laenusumma. Kui arvestada, et kinnisvarahinnad samal ajal tõusnud ei ole, siis on pigem tegemist märgiga inimeste sissetulekute suurenemisest ja ostukindluse tugevnemisest,“ selgitas Pechter, miks mõne kuu eest veel alla saja tuhande euro piiri püsinud keskmine laenusumma novembris 108 000 euroni jõudis.

Jonna Pechteri sõnul tehakse täna koduotsingul ära kõik sammud, et sobiliku kauba leidmisel viivitamatult tehingusse saaks minna. „Koduotsijad soovivad niimoodi ennetada hetke, mil tasapisi valik vähenema ja hinnad kasvama hakkavad. Täna on ostjad ja müüjad üha lähemal mõlemat rahuldavale punktile, sest järelturul on hinnad püsinud ja mitmel pool uusarendustes on neid ka allapoole korrigeeritud,“ rääkis Bigbanki juht.