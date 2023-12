Ülipikk ootus. Linn kiitis heaks Solarise ja Kaubamaja vahelise kvartali detailplaneeringu

Tallinna abilinnapea Madle Lippus märkis, et tegemist on väga pikalt kaalutud planeeringulahenduse vastu võtmisega linna südames, millega antakse ehitusõigus nii elu- kui ka ärifunksiooni tihendamiseks.

„Linna arengu jaoks on oluline hoida kesklinnas võimalikult palju erinevaid tegevusi, korraga nii elamisruumi kui ka tarbimisruumi ning tagada võrdsed võimalused nende tegevusteni jõudmiseks. Kesklinna ligipääsetavust muudab ka planeeringulahenduses läbi kvartali kulgev tänav, mis ühendab Rävala puiestee ja Estonia puiestee. Kogu planeeringuala tänavate puhul on oluline arvestada, et tegemist on ülelinnalise kohaga, mis peab olema võrdselt esinduslik kui ka jalakäijasõbralik linnaruum,“ kirjeldas Lippus.