Orkla esimees 2023. aastast: tarbijad võtsid uuenenud Kalevi kujunduse hästi vastu

„Orkla Eesti jaoks tõi lõppev aasta mitmeid proovikive, kuid üldiselt saame öelda, et tulime nendega hästi toime ja peame aastat edukaks. Suurt survet avaldas üldine hinnatõus, mis aasta lõpuks siiski rauges,“ kirjeldas Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare.

Ta lisas, et hinnatõus mõjutas tarbijate kindlustunnet, mahud veidi langesid ja toote-eelistused pisut muutusid, kuid suuremat tarbimise nihet see meie jaoks siiski kaasa ei toonud. Toitu ostmata ei jäeta, küll aga näeme, et ostuotsuseid tehakse varasemast teadlikumalt ja hinnasilte loetakse hoolikamalt, selgitas Kaare.