Märgiline muutus: Coop Pank tõstis lühiajaliste hoiuste intressi, aga langetas aastase hoiuse oma

Seega on Coop Pangas nüüdseks lühematel hoiustel kõrgem intress kui pikematel. Kõige enam teenib 3-5 kuu pikkustelt hoiustelt, 4,5%. Selline muutus peegeldab intressiturul toimuvat, kus futuuride põhjal oodatakse euribori langust. Murdunud on seega trend, kus kasvasid nii tähtajaliste hoiuste intressid, kuid samal ajal kallinesid ka laenud. Intressimäärade oodatav langus on Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul kahtlemata kauaoodatud hea uudis laenuvõtjatele.

„Eesti kodulaenude keskmine intress on tulenevalt euribori tõusust pooleteise aastaga kerkinud ligi kolm korda, 2,1 protsendi tasemelt 2022. aasta keskel 5,8 protsendi tasemele 2023. aasta oktoobri lõpus. Inflatsioon on taandumas ja Euroopa Keskpank on lõpetanud baasintresside tõstmise. Näeme, et viimase kahe kuu jooksul on 6 kuu euribor langenud ligi 0,2 protsendipunkti võrra, 4,14 protsendi pealt 3,95 protsendi peale ning ootame selle trendi jätkumist ka lähikuudel.“