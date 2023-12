Autorendiärimees: automaks on samm õiges suunas, et inimesed eelistaksid ühissõidukeid

Autorendifirma Mobire tegevjuht Andrus Valma kinnitab, et mootorsõidukimaksu tekitatavad tõusud ja mõõnad autode müügis tema ärile hästi ei mõju. Maksu ta siiski pooldab, sest see aitab vähendada autostumist.

Isegi kui praegu jääb maks liiga väikseks, et inimesed oma autod ära annaksid, on esimene samm tehtud ja edaspidi on maksu tõsta juba märksa lihtsam, pakub Valma. Tema sõnul on tema kliendid juba praegu hakanud mõtlema, et võib-olla saaks hakkama ka väiksema sõidukiga.