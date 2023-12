Soomes toimub suur streik. Mõjutatud on nii ühistransport kui lastehoid

14. detsembril korraldab Avalike ja Hoolekandeteenistujate Liit (JHL) laiaulatusliku poliitilise streigi. Streigipaiku on kümneid erinevates linnades üle Soome.

JHL on juba välja kuulutanud 24-tunnise streigi, mis peatab neljapäeval, 14. detsembril Soomes rongiliikluse. Samal päeval korraldab JHL streigi Vantaa, Espoo, Tampere, Naantali ja Pietarsaari elektrijaamades. Lisaks osalevad 14. detsembril energiastreigis ka Tampere Vera OÜ JHL-i töötajad. Antud ettevõte ehitab, hooldab ja hooldab elektrivõrku.

Ametiühing on sügisel ja talve alguses korraldanud mitu poliitilist streiki, et protestida valitsuse ebaõiglase poliitika vastu. Soome valitsus plaanib drastilisi kärpeid sotsiaalkindlustuse ja töötajate põhiõiguste osas. JHL-i streigid on osa SAK-i kampaaniast „Kaalukas asi“.