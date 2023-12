Majandusstatistika: Eestist eksporditi „Vene karu“ raviks üle 7 miljoni euro eest meditsiiniseadmeid

Muud toiduvalmistised ( HS4 ID 2106 ) on valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained, mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 % massist, sahharoosi või isoglükoosi alla 5 % massist, glükoosi või tärklist alla 5 % massist või muud sarnased tooted. Lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid või muud sarnased tooted.

a) kuni 26. septembrini 2014 enne 25. juunit 2014 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;

b) Krimmist või Sevastopolist pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 978/2012 ja määrusega (EL) nr 374/2014 või kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

Keelatud on importida Euroopa Liitu kaupu, mis on pärit Ukraina Donetski, Hersoni, Luganski ja Zaporižžja oblasti valitsuse kontrolli alt välja jäävatelt aladelt.

enne 23. veebruari 2022 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute täitmine kuni 24. maini 2022, tingimusel et lepingut täita sooviv füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus on vähemalt kümme tööpäeva ette teatanud tegevusest või tehingust oma asukohaliikmesriigi pädevale asutusele;

(b) kindlaksmääratud territooriumidelt pärit kaubad, mis on tehtud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks kättesaadavaks ja mille puhul on kontrollitud vastavust sooduspäritolu saamise tingimustele ja mille kohta on välja antud päritolusertifikaat vastavalt ELi-Ukraina assotsieerimislepingule.