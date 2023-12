Rootsi uuring: naised teevad meestele investeerimises silmad ette

Täpsemalt analüüsis Euroclear jaeinvestorite portfelli tulemuslikkust. Andmetest selgus, et Rootsi naised on suutnud aasta esimese kolme kvartali jooksul kasvatada oma portfelli keskmiselt 1,9% võrra. Samal ajal on meeste koondtulemus –2%. Tegu on tulemustes esimese tähendusliku lahknemisega alates 2016. aastast, kui andmeid hakati koguma. Varasemad mujal maailmas tehtud uuringud on viidanud just nimelt tendentsile, et naised kipuvad investeerimises meestest edukamad olema.