Selgus majas. Kinnisvara omanikud saavad siiski ise hoone energiatõhususe üle otsustada

Eesti Omanike Keskliit tervitab läbirääkimiste tulemust, millega kehtestatakse hoonete energiatõhususele ambitsioonikad eesmärgid, kuid säilitatakse samal ajal omanikele paindlikkus eesmärgi saavutamisel. Eelnimetatud paindlik lähenemine väljendub selles, et energiatõhususe miinimumstandardid on kokkuleppe koheselt vabatahtlikud.

Samal ajal tuleb liikmesriikidel tagada, et kogu elamufondi keskmine primaarenergia kasutus väheneks 2030. aastaks 16% ja 2035. aastaks 20–22%, võrreldes 2020. aastaga. Nende eesmärkide saavutamiseks on kokku lepitud, et suurem osa renoveerimistöödest (55%) keskenduks halvimate tõhususnäitajatega hoonetele. Mitteeluhoonete puhul leppisid kaasseadusandjad kokku, et 2030. aastal on kõigi mitteeluhoonete näitajad üle 16% halvimate näitajatega ja 2033. aastaks üle 26 %.