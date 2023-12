Domino’s Pizza selgitab avamispäeva kaost: ükski tellimus ei kadunud, ooteajad lihtsalt pikenesid

Baltikumi turundusjuht Romas Ligeikise selgitas Ärilehele, et ollakse väga rõõmsad, et Eesti inimesed neid nii positiivselt vastu võtsid.

„Oleme tuvastanud, et mõned kasutajad suunati Leedu rakenduse allalaadimise lehele. Selle probleemi lahendamiseks lülitasime kohe välja rakenduse kasutamist soovitava hüpikakna. Meie tehniline meeskond tegeleb aktiivselt selle küsimuse uurimisega ja lahendamisega, et tagada kõigile meie klientidele tõrgeteta kasutuskogemus,“ kõneles Ligeikis.

Hoolimata eestikeelsest automaatvastusest ja eestikeelsetest töötajatest, kes kõnesid menetlevad, tekitas sissetulevate kõnede suur hulk mõnedele klientidele raskusi ühendust saada. „Töötame oma suhtluskanalite optimeerimise kallal, et paremini toime tulla suurenenud nõudlusega ja tagada, et meie kliendid saaksid meiega lihtsamalt ühendust. Me võtame ühendust iga kliendiga, kes vajab abi, ja ei jäta ühtegi klienti õnnetuks. Kui kellelgi on lisaküsimusi või - soove - võtke meiega lahkesti ühendust aadressil info@dominospizza.ee,“ lisas Ligeikis.

„Selgituseks - ühtegi tellimust tegelikult ei jäänud saamata. Pikenenud ooteaegade tõttu pidasid mõned kliendid oma tellimusi kadunuks. Tunnistame selle mõju kliendikogemusele ja võtame meetmeid, et tegeleda ja parandada meie tarneprotsesse, et vähendada viivitusi tulevikus. Me tahame teile kinnitada, et oleme pühendunud nende probleemide põhjal õppimisele ja vajalike kohanduste tegemisele, et parandada meie teenuseid. Me hindame teie tagasisidet ja võimalust parandada Domino’s Pizza kogemust meie klientidele Eestis,“ tõotas turundusjuht Ärilehele.