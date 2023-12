LHV kuine kasum kerkis aastaga 64%

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli novembris 13,3 miljonit eurot, mis on aastavõrdluses 64% kasv ning kuises võrdluses 19% kasv. AS LHV Pank teenis novembris 12,2 miljonit eurot puhaskasumit, AS-i LHV Varahaldus puhaskasum oli 211 tuhat eurot, AS-il LHV Kindlustus 84 tuhat eurot ja LHV Bank Limitedil 1,2 miljonit eurot. Grupi omakapitali tootlus oli novembris 30%.

LHV Panga klientide arv kasvas novembris 3400 võrra ning grupi sõnul paistis silma nii era- kui äriklientide kasvanud laenuaktiivsus. Järjest populaarsem on tähtajaline hoiustamine ja seda eriti pikemateks perioodideks, et kõrgetest intressimääradest maksimaalselt osa saada. Laenuportfellide kvaliteet on LHV sõnul endiselt hea, kuid ettevaatavalt on üksikutele klientidele tehtud allahindlusi.