Uuring: eestlased tahavad, et robotid müüksid neile kaupa just sellise häälega

EKI keele- ja kõnetehnoloogia osakonna juhi Kadri Vare sõnul viitavad uuringud, et peagi võivad robothääled olla valmis asendama inimesi raadio- ja muude helireklaamide sisselugemisel.

„Eesti ettevõtjatel võiks olla kasutada uuringuid, et uuel tehishäälsete reklaamide ajastul edukalt otsuseid langetada. Pole ju mingi saladus, et mitte alati ei suhtuta reklaamidesse positiivselt – neid kuuldes võidakse vahetada kanalit või raadio üldse sulgeda. Aga ettevõtjate huvides on, et reklaam jõuaks kuulajani ja oleks efektiivne. Kui reklaami peaks esitama arvuti, siis millist stiili peaks kasutama, et see oleks kuulajale vastuvõetav? Kas kuulajad eelistavad reklaami puhul pigem rahulikku või energilist stiili?“ tõi Vare välja uuringu lähtekoha.

Uuringust selgus, et kuulajad eelistasid ülekaalukalt rahulikus stiilis esitatud reklaame – neid oli vastav tarkvara esitanud madalama, vaiksema ja helilisema häälega kui energilisi ja need kõlasid ka energilistest vähem emotsionaalselt.

„Teised uuringud on näidanud, et stiilieelistused sõltuvad kultuurist – kui vastavas kultuuris annab tooni komme nii-öelda agressiivselt müüa, siis oodatakse reklaamidelt ka energilisemat stiili. Kui aga kultuuris on kombeks pigem nii-öelda pehme müük, siis eelistatakse rahulikku stiili. Sellest uuringust ei saa teha järeldusi Eesti müügikultuuri kohta üldiselt, aga seosed on huvitavad ning vääriks edasiuurimist,“ ütles Vare.

Samuti leiti uuringu käigus viis, kuidas kergesti panna robothääl kõnelema eesti keelt neutraalse tooni asemel just soovitud stiilis. Kadri Vare sõnul arvati varem, et selleks, et panna arvuti teksti lugema kindla emotsiooniga, oleks vaja sadu või tuhandeid ühes reklaamistiilis ühe esitaja salvestisi, mille najal tarkvara õpetada. Neid pole aga kusagilt võtta.