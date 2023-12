Frankfurdi börsi 40 suurimat ettevõtet koondav DAX indeks on oktoobri põhjast kerkinud enam kui 14%. Sealjuures lõpetas DAX eilse kauplemispäeva 16 794,4 punkti peal, mis on rekordtase. Täna on indeks tõusnud veelgi, kaubeldes enam kui 16 800 punkti peal.