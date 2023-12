Esimest korda on Eesti teenuste eksport suurem kui Eesti päritolu kaupade eksport

Nii ongi jõudnud teenuste eksport Eesti päritolu kaubaekspordile järgi.

Eesti teenuste osas ei ole teada, kui suure osa moodustavad imporditud ning seejärel taas-eksporditavad teenused. Osaliselt võib IT ettevõtete puhul seda arvata, kus koodikirjutamise keskused asuvad erinevates maailma riikides, kuid lõpptootena läheb välja Eesti teenus. Eesti koguekspordile, mis sisaldab meid ka transiidina läbivaid kaupu, jääb teenuste eksport sellegipoolest veel alla. Kogu Eesti eksport oli 5,5 miljardit eurot ehk on veel kaks korda suurem kui kogu Eesti teenuste eksport. Kuna aga transiidi osa on jätkuvas languses ning kaupade väliskaubandusel on viletsam väljavaade kui teenuste väliskaubandusel, siis võib mõne aasta jooksul ületada Eesti teenuste eksport ka kogueksporti. See on muutmas Eesti majanduse struktuuri ning toob kaasa kohanemised ka tööturul.

Kaupade eksport on oktoobriks kolm kuud püsinud enamvähem samal tasemel

Oktoobris püsis Eesti kaupade eksport enamvähema samal tasemel, mis ta on olnud kaks eelnevat kuud. See kehtib nii kogu ekspordi kui ka Eesti päritolu kaupade ekspordi osas. See on lühivaatest hea uudis, sest pikalt on Eesti kaupade eksport olnud langustrendil ning nüüd mõni kuu ei ole enam langus jätkunud. Areng on ka selles valguses positiivne, et oktoobris Eesti tootjahinnad veidi langesid, ehk stabiilsus mõõdetuna eurodes ei tulene otseselt hinnakasvust, nagu see oli suure hinnatõusu ajal.

Vooluga viivad naabrid Eesti majanduse alla