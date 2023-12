Kõrge ametnik hoiatab: maailmamajandus on teise külma sõja äärel

Rahvusvahelise Valuutafondi tegevdirektori asetäitja Gita Gopinath ütles, et maailmamajanduse kiirenev killustumine piirkondlikeks võimublokkideks, mille keskmes on USA ja Hiina, ähvardab hävitada triljoneid dollareid globaalses toodangus.

Gopinath hoiatas, et maailm on pöördepunktis, sest pinged kõige võimsamate riikide vahel kasvavad, ja kutsus valitsusi üles tegema võimaluse korral koostööd ühiste majanduseesmärkide saavutamiseks. Rahvusvaheline kaubandus on aeglustunud pärast seda, kui Venemaa tungis 2022. aasta veebruaris Ukrainasse. See süvendas läänes USA ja Euroopa riikide vahelisi pingeid ning idas Hiina ja Venemaa vahelisi pingeid.