Ekspert: korrektselt läbi viidud koondamist pole töötajal mõtet vaidlustada

„Kulukate töövaidluste vältimine nõuab ettevõtjatelt koondamise protsessi täpset tundmist. Ehkki töövaidluskomisjonis vaidlemine on töötajale tasuta ning seda võimalust kasutatakse palju, siis korrektselt ettevalmistatud koondamine ei ole töötaja jaoks edukalt vaieldav,“ kinnitab praktilisele kogemusele toetuv Kõiv.

Koondamiste ajastul ettevõtte töövõime hoidmisele keskendunud seminaril kõnelenud advokaadi sõnul on oluline teadvustada, et koondamiseks tekib võimalus vaid olukorras, kus senine töösuhe on muutunud tööandja jaoks võimatuks. Selleks annab aluse üksnes töömahu vähenemine, senise töö ümberkorraldamine või mõni muu töö lõppemise põhjus, näiteks ettevõtte pankrot.

Hilisemate vaidluste vältimiseks soovitab Kõiv mõelda enne koondamise protsessiga alustamist kuuele kriitilisele küsimusele:

Miks koondame?

Kui palju töötajaid koondame ehk kas tegemist on tavalise või kollektiivse koondamisega?

Kas esineb eritingimusi, millega tuleb arvestada, mis võivad tulla näiteks kollektiivlepingust? Kas ettevõttes on näiteks piiranguga isikuid, kellele peab rakenduma eelisõigus tööle jääda või keda ei tohi koondada?

Kas ning milliseid valikukriteeriume hindamisel rakendada?

Kas esineb võimalus pakkuda koondatavale töötajale teist tööd, mida seadus kohustab tegema?

Kas järgitakse etteteatamise tähtaegu?

„Kui mõni nimetatud punktidest jääb vajaliku tähelepanuta, siis on vaidlused lihtsad tekkima. Samuti ei saa ükski tööandja minna ümber võrdse kohtlemise põhimõttest, millel on eriti oluline roll, kui tööandja ei koonda ametikohta tervikuna, vaid üksnes loetud arvu töökohti samal ametikohal,“ rõhutab Kõiv. Sellisel juhul tuleb alati viia läbi hindamine ning esmalt luua selleks vajalik süsteem, kus on kirjeldatud konkreetsed kriteeriumid, mida ja kuidas hinnatakse. „Koondamise vajadus ja sellega seonduv on tervikuna tööandja kaalutlusõigus ning tegeliku olukorra hindamine. Seetõttu pole ka näiteks töötajal juriidilist õigust nõuda ise enda koondamist,“ lisab advokaat.