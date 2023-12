Sanktsioonid ei mõju. Venemaa on Ukraina sõja ajal importinud 100 miljoni dollari eest luksusautosid

Väidetavasti kasutavad edasimüüjad ära asjaolu, et lääne tarned Valgevenesse on endiselt lubatud. Varifirmasid luues on firmadel õnnestunud Venemaad ikka veel kallite sõidukitega varustada. Seda hoolimata üle 54 000dollarise väärtusega autode ekspordi keelust, mille USA, EL ja Ühendkuningriik kehtestasid 2022. aasta märtsis peaaegu kohe pärast Ukraina sõja algust.

Valgevene alustas paralleelimporti. Mõned Venemaa ettevõtted ei arva, et tegelevad paralleelimpordiga. Valdusfirma Avtodom oli üks esimesi, kes Euroopast autosid vedas. Suurem osa autosid imporditi Valgevene kaudu. „Valgevene eelis on see, et ta asub Venemaaga samas majandusvööndis. Kehtivad üldised tolli õigusaktid. Teiseks on see piiririik, mis ei ole nii sanktsioneeritud kui Venemaa,“ ütles Avtodomi direktor Vladimir Želobov.