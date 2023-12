DelfinGroup maksab kolmanda kvartali eest ligi miljon eurot dividende

Kolmanda kvartali dividendide ex-date on 22. detsember 2023. Dividend makstakse välja 28. detsembril.

„Kvartali dividend ületab esmakordselt kaks eurosenti aktsia kohta, tänu millele saab dividende välja maksta kokku ligi 970 000 eurot. See ei kinnita mitte ainult DelfinGroupi kasvu, vaid ka stabiilset finantspositsiooni, mis tagab aktsionäridele regulaarse pikaajalise tootluse. DelfinGroup on viimase kahe aasta jooksul alates ettevõtte IPO-st maksnud kokku 11 dividendi ning plaanime seda dividendipoliitikat ka edaspidi jätkata,“ ütles DelfinGroupi juhatuse liige Aldis Umblejs.

„Jätkame ettevõtte arengu tugevdamist, tagades regulaarsed dividendimaksed ja säilitades stabiilse dividenditootluse, mis praegu on 6% ringis. Oleme suutnud dividendimakseid viimasel kahel aastal kasvatada, mis on positiivne signaal ettevõtte stabiilsusele ja investoritele. Vahepeal on juhatus otsustanud hinnata täiendava iga-aastase dividendi maksmise pärast 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist, arvestades ettevõtte pikaajalisi arenguplaane,“ lisas Umblejs.