Admiralsi kaasomanik näeb, et riik peab tulevikus sotsiaalmaksu oluliselt kergitama

„Pankadel läheb praegu väga hästi. Nad teenivad lisakasumit kõrgemate intressimääradega. Kõik, mida nad ei teeninud, kui intressimäärad olid null või negatiivsed, teevad nad nüüd nii palju tasa, et isegi valitsus mõtleb, kuidas see kasum neilt võõrandada,“ ütles Tsikhilov RusDelfi podcastis „Küsimused“.

Teisest küljest on raskustes kapitalikuludega seotud sektorid, näiteks ehitusäri. „Inflatsioon on tõstnud materjalide, tööjõu ja ehituse hindu. Laenamine on kõvasti kallinenud ja kinnisvarahinnad langenud. Selle äri kasumlikkus on hetkel hävinud,“ lisas ta.