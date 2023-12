Maksutulu suurenes ka oktoobris, ootusi ületas aktsiiside laekumine

Viimastel kuudel on tarbija ostujõud kasvanud – oktoobris ületas keskmine palgakasv inflatsiooni 4,4 protsendipunkti võrra. See annab lootust käibemaksutulu jõudsamaks tõusuks aasta lõpul.

Aktsiiside tasumine oktoobris oli selle aasta kiireim

Aktsiiside oktoobrikuine tasumine suurenes võrreldes eelmise aastaga 7,6 protsenti. Enim suurenes tasumine alkoholiaktsiisilt 13,4 protsenti. Selle põhjuseid võib otsida eelseisvast aktsiisimäärade 5 protsendilisest tõstmisest. Deklareerimised suurenesid hüppeliselt nii kangel kui lahjal alkoholil. Mahtude suurenemine viitab otseselt varumisele, mida veel kaupluste soetustest küll ei paista ning on pigem seotud ettetootmisega. Kaupluste soetuste statistikas avaldub see peamiselt detsembris. Varude soetamine on tavapärane käitumine enne aktsiisimäärade tõusu ning sellega on prognoose tehes ka arvestatud.