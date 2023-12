Tootlus kuni 18%. Balti börsilt leiab mitmeid dividendiüllatusi

Investoritele annab see võimaluse soetada aktsiaid 7 ja enama protsendise oodatava dividenditootluse juures. Ning kui majandus jalad alla saab ning ettevõtete kasum suureneb võib dividenditootlus veelgi suureneda. Eesti börsiettevõtetele annab lisastiimuli kõrgemaks dividendiks ka 2025. aastast rakenduv 22% tulumaks.

Näiteks Leedu reisifirma Novaturas on 2023. aastal teeninud oluliselt rohkem kasumit, kui mullu. Tänavu üheksa kuuga ligi 6,4 miljonit eurot, sellal kui mullu teeniti 0,27 miljonit eurot. Kuna ettevõtte dividendipoliitika on seotud otseselt teenitava puhaskasumiga - pikaajaliselt tahetakse välja maksta 70-80% aastasest puhaskasumist - tõotab see ka kopsakat dividendimakset.