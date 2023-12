Raske sektor ja keeruline aeg. Suure potentsiaaliga Eesti ettevõte soovis kaasata kolm miljonit eurot, aga sai rohkem

Süsinikuturg on samal ajal kriisis, pidevalt räägitakse sealsetest pettustest ja nimetatakse seda rohepesuks. Siiski on märke, et valdkond muutub läbipaistvamaks, ja nii investorid kui ka muud osalised arvavad endiselt, et loodusele tehtud kahju korvamiseks pole paremaid viise. Delfi Ärileht vestles Arbonicsi asutajate Kristjan Lepiku ja Lisett Luigega sellest, kuidas rahakaasamine läks, mida on plaanis saadud rahaga teha ja kuhu valdkond suundub.