Tühermaastunud iduplatvorm muudab kauplemise võimatuks, aga investorid näevad häid ostukohti

Kauplemiskeskkond Funderbeam, mis võitis mõni aasta tagasi olnud investeerimisbuumi ajal kiirelt kasvavate osakute hindadega jaeinvestorite tähelepanu, on praeguseks justkui vaateväljast kadunud. Jaeinvestorite leigust ilmestab kogu platvormi kauplemiskäibe märkimisväärne vähenemine. 2021. aasta ligi 15 miljoni eurosest kauplemiskäibest on 2023. aastaks saanud ligi kahe miljoni eurone kauplemiskäive. Lisaks on mitme ettevõtte osaku hind märkimisväärselt langenud.