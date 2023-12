Vaata, milliseid võtteid kasutavad küberpätid pühade eel inimeste petmiseks

Kuna pühade eel käib e-kaubanduses aktiivne ostlemine ja pakkide saatmine, üritavad seda perioodi maksimaalselt ära kasutada ka petturid.

Telia turvaintsidentide spetsialisti Aare Kirna sõnul on hetkel näiteks levimas üks petuskeem, millega püütakse jätta inimesele mulje talle saabuvast pakist.

„Inimesele saadetakse näiteks e-kirja teel foto pakist, mis on teda just kui logistikakeskuses ootamas ning mille kättesaamiseks tuleb teha mõne euro suurune ülekanne. Tegelikkuses muidugi mingit pakki pole ning petturite eesmärk on meelitada inimesi vajutama kahtlastele linkidele ning sisestama sinna oma pangaparoole,“ selgitas Kirna.

Tema sõnul ongi ette tulnud, et inimene on kandnud üle küll väikese summa, kuid avastab hiljem, et tema kaardiandmeid kasutades on kantud üle märksa suurem summa.

„Sellisel juhul tasub esimesel võimalusel suhelda oma pangaga ning proovida tehing vaidlustada. Pealegi väldib pangaga suhtlemine ja vajadusel kaardi vahetamine ka hilisemaid ülekandeid pättidele,“ soovitas Kirna.

Kõnealust skeemi illustreerib selline pöördumine:

Kuivõrd enne pühi tellivad inimesed palju pakke, siis hetkel ongi väga levinud erinevat laadi kulleripettused – ohvritelt küsitakse raha kas kohaletoimetamise või tollivormistuse eest ning kui inimestel on juba järg käest läinud, milline pakk parajasti nende poole teel, võidakse ilma süvenemata neile kas kirja või SMS-i teel saadetud link lahti teha ning avanenud vormi oma isiku- või kaardiandmed sisestada.

Teise hetkel ringleva petuskeemiga püütakse aga jätta muljet, just kui oleks inimese PayPali makselahenduse kontoga teatav probleem, mida kutsutakse lahendama lingile vajutamisega.

Ka selle skeemi eesmärk on meelitada inimesi jagama oma andmeid ja paroole:

Aare Kirna sõnul on kõnealused paar näidet vaid osa erinevatest petuskeemidest, mis on pühade ajal ringlemas.