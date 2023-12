Uuring: vaid kolmandik autojuhte puhastab talve eel autol esiklaasi ja veerand vahetab kojamehi

samas vähesed hoolitsevad pimedal ajal parema nähtavuse eest – kolmandik puhastab tuuleklaasi mõlemalt poolt ning vaid veerand vahetab ära auto kojamehed.

Uuringu küsimusi koostada aidanud liikluseksperdi ja OÜ Autosõit juhatuse esimehe Indrek Madari sõnul on tervitatav, et enamus inimesi – uuringu kohaselt 69% – vaatab enne rehvivahetust üle oma talverehvide mustri sügavuse.

„Tänaseks on loodetavasti kõik autojuhid oma sõidukitel rehvid juba vahetanud, seda mitte pelgalt liiklusseadusest tulenevast kohustusest vaid ka ilma- ja teeolusid arvestades – kõikjal Eestis valitsevad talvised liiklusolud ja sõita võib ainult talverehvidega,“ rääkis Indrek Madar. „Rehvide puhul on oluline veel ka asjaolu, et kui nad on ebaühtlaselt kulunud, siis parema mustriga rehvid peavad asetsema tagasillal sõltumata vedavast sillast – parem muster annab parema haarduvuse ja väldib külglibisemise tekkimist. Külglibisemisele järgneb külgkokkupõrke oht ja sõiduki külg pakub reisijatele vähem kaitset kui esi või tagaosa.“

Kui rehvimustri jälgimine on autojuhtidele pigem juba harjumuspärane, siis küsitlus tõi teisalt välja, et vähem tähelepanu pööratakse parima võimaliku nähtavuse saavutamisele aastaajal, mil päevavalgust napib.

„Ajaga tekib ikka auto esiklaasile mustust, sh ka seestpoolt. Arvestades, et eesolevatel kuudel teeme väga palju oma igapäevasõite hämaras või suisa pimedas, on äärmiselt oluline esiklaas, aga ka aknad ning tagaklaas mõlemalt poolt puhastada,“ rääkis Madar. „Ka kojameeste eluiga pole igavene ning kindlasti tuleks talve eel panna autole uued kojamehed, kuna see parandab märgades oludes nähtavust.“

Indrek Madari sõnul võiksid need ettevaatusabinõud kuuluda iga autojuhi harjumustesse, kuna liiklusõnnetuste ohu vältimisel on oluline nii auto tehniline korrasolek, sh piisava sügavusega ehk vähemalt 4-millimeetrise mustriga talverehvide olemasolu, kui ka võimalikult hea nähtavus.