Baltimaade suurim börsifirma või Eesti rahvaaktsia teeb täna energeetikas riigiga riskantse tehingu

Suvel esitasid seitse ettevõtet tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile (TTJA) taotlused, et algatada Liivi 1 ja Liivi 2 merealade hoonestusloa menetlus. Lõppeesmärk on rajada neile aladele meretuulepark. Konkureerivate taotluste korral näeb seadus ette korraldada enampakkumine. Riigile on see hea stsenaarium. Huviliste arv tõotas ägedat konkurentsi. Välismaal on meretuuleparkidele sobilikke alasid oksjonil müües riik suuri summasid teeninud – Saksamaal kerkis hind mitme miljardi euroni, Leedus mitmesaja miljoni euroni.