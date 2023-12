Vaata, milline kaart peab ehitajal uuest aastast taskus olema

Järgmisel aastal peab tööaja registreerimise kaart olema kasutusel igal ehitajal, kes töötab suuremal ehitusplatsil.

Maksu- ja Tolliameti arendusspetsialist Siim Tamme sõnul on paljudele ehitajatele selline lahendus tuttav näiteks põhjanaabrite praktikast, kus samuti spetsiaalne „Valtti-kaart“ läbipääsutõendiks kasutusel on.

„Ühtse kaardiga tööaja registreerimise eesmärk on tagada aus konkurentsikeskkond. See tähendab, et ehitusplatsil tegutsevad nõuetekohaselt tööle vormistatud inimesed, kellest peatöövõtjal ja riigil on selge ülevaade ning kellele makstakse ausat töötasu,“ lisas ta.

Seadus paneb juba praegu peatöövõtjale kohustuse registreerida suuremad ehitusobjektid ja ehituse töövõtuahel MTA e-teenuste keskkonnas, töötaja ülesanne on edaspidi platsile minnes kaarti viibata ja MTA-le hakkab igapäevaselt jõudma info ehitajate objektil viibitud aja kohta. Kui ehitajal on kaart olemas, siis võib peatöövõtja lubada viipamise asemel ka näiteks mobiiliäpi kasutamist.

Kaartide kasutamine on kohustuslik ehitusobjektidel, kus töö kestab üle 30 tööpäeva ja korraga on tööl vähemalt 20 inimest või objektidel, mille üldmaht on rohkem kui 500 inimtööpäeva. Kahe kuu jooksul on registreeritud juba üle 100 vastava ehituse.

Kaartide tellimusi võtab vastu ja väljastab riigi tellimusel vastava hanke võitnud ettevõte Hansab AS.

„Koostöös MTA-ga oleme välja töötanud spetsiaalse e-keskkonna, kus kaartide tellimusi saavad esitada ehitusettevõtete juhatuste liikmed ja nende poolt volitatud töötajad. Tellimus, mis on nõuetekohaselt esitatud ja mille eest on tasutud, täidetakse kolme tööpäeva jooksul ning postitatakse vastavalt tellija märgitud tarneviisile. Ühe kaardi hinnaks on hanke tingimuste kohaselt 6,67 eurot, millele lisandub käibemaks,“ ütles Hansabi kaardivaldkonna juht Tex Vertmann.