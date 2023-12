E-kaubanduse liit: viis olulist fakti tarbijale käibemaksu muudatuste kohta

Lisaks on erisus enne 1. maid 2023 sõlmitud lepingutele. Juhul, kui kliendil on sõlmitud leping enne nimetatud kuupäeva – näiteks on tellitud köögimööbel, mis saabub alles 2024. aasta suvel – või on enne 1. maid 2023 sõlmitud teenuse osutamise leping, kus teenust osutatakse alles 2025. aastal, siis saab kuni 31.12.2025 erisusena rakendada 20% käibemaksumäära.