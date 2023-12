Kauplejad on hakanud uskuma, et kinnisvaraturu langus lööb valusalt Rootsi suurpanka

Vaadates Bloombergi Euroopa 500 suurima panga indeksisse kuuluvaid panku, siis enim lühikeseks müüdud aktsiate seas on esimesel kohal itaallaste Mediobanca ning teisel kohal Handelsbanken. Teisisõnu usutakse, et Rootsi ühe suurima panga aktsia võiks pöörduda langusesse, millest loodetakse kasu lõigata. Kokku on 6% Handelsbankeni vabalt kaubeldavatest aktsiatest müüdud lühikeseks ehk välja laenatud.