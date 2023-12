Tööturu kiirstatistika novembris: koondamiste arv on tõusuteel

Kõige rohkem koondas novembris töötlev tööstus, kus sel põhjusel lõpetati rohkem kui 650 töösuhet. Sektori sees on endiselt esikohal puidutöötlemine rohkem kui 150 koondamisega ning metalltoodete tootmine ligi 100 koondamisega. Siin aga tuleb arvestada, et töötlev tööstus on ka töösuhete arvult Eesti suurim tööandja. Nii töötajate üldarvult kui koondatud inimeste arvult järgneb töötlevale tööstusele kaubandus. Jaekaubanduses lõpetati novembris koondamise tõttu 120 töösuhet, hulgikaubanduses ümmarguselt 80. Ligi 200 töökohta kadus koondamise tõttu ka ehitusest, siin on koondamisi nii hoonete ja rajatiste ehituse kui eriehitustööde alal. Napilt jääb suurimate koondajate poodiumilt välja veondus ja laondus, kus sel põhjusel lõppes üle 150 töösuhte.