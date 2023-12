Balti börsil olev reisifirma vahetas ootamatult juhi välja

Kui algselt jättis firma täpsustamata, mis oli juhi vahetuse ajendiks, siis Novaturase kommunikatsioonijuht Miglė Bielinytė lausus, et see oli tingitud sellest, et senine juht Vitalij Rakovski otsustas firmast lahkuda. Muutusest teatamine avaldati koheselt kui kokkulepped olid paigas.

Viimased kolm aastat on Kaikaris juhtinud autorendifirmat Citybee. Enne seda juhtis ta tšarterlendudega tegelevat ettevõtet Small Planet Airlines. Enamuse oma karjäärist on ta töötanud IT-sektoris, sellistes ettevõtetes nagu Microsoft, Oracle ja IBM.

„Mul on au saada osa Baltikumi juhtivast reisikorraldajast. Olen tänulik Novaturas nõukogule, kes mind sellele positsioonile usaldas. Tunnen end ettevõtte meeskonnaga liitumisel väga entusiastlikult, sest näen turismisektorit dünaamilise ja väga põnevana. Reisikorralduses on suur potentsiaal digitaliseeritud lahenduste rakendamiseks veel kasutamata. Minu kogemused tehnoloogiavaldkonnas aitavad loodetavasti kaasa uute digitaalsete elamuste loomisele kogu Novaturas grupis,“ ütles värske Novaturase peadirektor Kristijonas Kaikaris.

Reisifirma toob välja, et Leedus on Novaturas grupi uus juht tuntud ka kui raamatukirjanik, aktiivne reisija ja ta on pikka aega kommenteerinud televisioonis F1-sarja vormelivõistlusi.

Novaturase nõukogu esimees Gediminas Almantas tänas senist tegevjuhti Vitalij Rakovskit, kes juhtis ettevõtet alates 2022. aasta algusest.

Sel perioodil on Novaturasel õnnestunud välja ronida august, mille tekitas pandeemia ja Ukraina sõda. Tänavu aasta esimese üheksa kuuga on Novaturas teeninud 166,8 miljonit eurot müügitulu (2022 sama periood: 155,3 miljonit eurot, 2021: 75,4 miljonit eurot), jäädes selle juures 6,4 miljoni euroga kasumisse (2022: 0,3 miljonit eurot, 2021: 1,1 miljonit eurot). Rakovski ise sõnas börsiteates, et firmal on õnnestunud saavutada soliidsed finantstulemused ning hea pinnas jätkusuutlikuks kasvuks on olemas.