Tööandjad ja ametiühingud arutasid majandusministriga uusi puhkeaja nõudeid

Viimastel nädalatel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole pöördunud mitmed tööandjad ja erialaliidud, kellele valmistab kohtu antud tõlgendus muret. Tööandjate esitatud tähelepanekuid arutati ja jõuti seisukohale, et oluline on kaitsta töötajate tervist ja abistada neid tööandjaid, kellel on erinevatel põhjustel keeruline uuest tõlgendusest lähtuvalt graafikuid koostada. Tööinspektsioon hakkab töö- ja puhkeaja nõuete üle järelevalvet tehes lähtuma uuest tõlgendusest alates 1. jaanuarist 2024, kuid ennekõike keskendutakse esimestel kuudel tööandjate toetamisele ja nõustamisele, kuidas uusi nõudeid ellu rakendada. Samuti lepiti kohtumisel kokku, et nii keskliidud kui Tööinspektsioon koguvad järgnevatel kuudel infot selle kohta, kuidas uue tõlgendusega kohanemine õnnestub.

Minister Tiit Riisalo sõnul ei ole riigi eesmärk uuest aastast tööandjaid trahvima hakata, vaid vajadusel toetada tööandjaid pikema puhkeajaga töögraafikutele üleminekul. „Euroopa Kohtu otsus töö- ja puhkeaja tõlgendamisele on loonud uue olukorra, mille rakendamine nõuab põhjalikumat ettevalmistust ja seda, et ühiskond oleksid nendeks muudatusteks valmis. Tunnustan neid tööandjaid, kes on end juba uute reeglitega kurssi viinud ja oma töögraafikud vastavalt ümber teinud, kuid paraku on meil ka hulk tööandjaid, kel täna on graafikute ümbertegemise ja tööjõu leidmisega raskusi. Kuigi uute nõuete täitmisega tuleb edasi minna, siis mõistame, et see võib tööandjatelt eeldada muudatusi töökorralduses ning oleme valmis neid vajadusel nõustama,“ selgitas Riisalo. Tema sõnul võetakse samal ajal sotsiaalpartnerite ja teiste liitudega aega aruteluks, et saada aru, kas on sektoreid, kus täiendava puhkeaja võimaldamisel on väga oluline negatiivne mõju teenuste kättesaadavusele.