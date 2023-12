Lõpp purjuspäi juhtimisele? USA käsib autotootjatel võtta kasutusele elusid päästva tehnoloogia

Kongress suunas 2021. aastal riikliku liiklusohutuse ameti (NHTSA) kohustama passiivset tehnoloogiat, et püüda ära hoida üle 10 000 liiklussurma aastas. Seadus nõuab tehnoloogia ohutusstandardit 2024. aasta novembriks, kui tehnoloogia on valmis.

Nii mõnedki praegu arendatavad tehnoloogiad võiksid takistada alkoholijoobes inimestel sõidukit käivitada – näiteks alkoholi tuvastamiseks mõeldud hingamis- ja puutepõhised andurid. Teine alternatiiv on kasutada kaameraid silmade liikumise jälgimiseks, et tuvastada, kas juht on joobes või mitte.

NHTSA peab siiski olema kindel, et tehnoloogia toimib, enne kui saab seda nõuda. Autotootjatele tuleb anda vähemalt kolm aastat selle rakendamiseks, kui eeskirjad on lõplikult kehtestatud.

„Me püüame aru saada, kas saame seda teha ja tehnoloogia on töökindel,“ ütles NHTSA administraatori kohusetäitja Ann Carlson. Ameerika Ühendriikides tehakse iga päev ligi miljard sõitu. „Kui see on [ainult] 99,9% täpne, siis võib olla miljon valepositiivset tulemust,“ märkis Carlson. „Need valepositiivsed tulemused võivad olla kellelgi, kes üritab hädaolukorras haiglasse jõuda.“

Teisipäeval avaldas NHTSA eelteate kavandatava õigusakti ettepaneku kohta, et alustada info kogumist, kuidas sellist tehnoloogiat võiks välja töötada. Regulatiivses teatises kirjeldatakse üksikasjalikult teadusuuringuid ja tehnoloogilisi edusamme, mis on vajalikud eeskirjade ja võimalike eeskirjade valikute lõplikuks väljatöötamiseks. Ühingu Mothers Against Drunk Driving (MADD) president Tess Rowland ütles, et nad on NHTSA algatusega rahul.

2021. aastal hukkus USAs roolijoodikute tõttu liiklusõnnetustes 13 384 inimest. Carlson sõnas, et USAs vähenesid liiklussurmad aasta esimese üheksa kuuga 4,5% pärast järsku kasvu koroonapandeemia ajal.