Tesla andis hoiatuse enam kui kahe miljoni sõiduki osas

„Automaattehnoloogia võimaldab parandada ohutust, aga ainult siis, kui seda kasutatakse vastutustundlikult,“ ütles amet. "Tänane uurimine on näide sellest, kuidas parandada automatiseeritud süsteeme, et prioritiseerida turvalisust,“ lisab organisatsioon. Raportis ütles Tesla, et kavatseb 12. detsembrist probleemi lahendada tarkvarauuendusega.

Praegune puuduste fikseerimine on teistkordne sel aastal, mis on seotud Tesla autopiloodi süsteemiga. Autopiloot on vaatluse alla sattunud pärast sadu õnnetusi. Mõned neist on lõppenud isegi surmaga. Autopiloodisüsteem on osa igast uuest Teslast. Sõiduk kasutab kaameraid, et imiteerida sõidukite kiirust ümbritsevas liikluses. Muuhulgas assisteerib juhte selgelt tähistatud teedel.