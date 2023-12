Kinnisvaraturul on hetkel vaiksem kui varasematel aastatel, kuid Uus Maa kinnisvarabüroo analüütiku Risto Vähi sõnul ei saa öelda, nagu inimesed üldse huvi ei tunneks. Üürida ja osta on alati vaja ning uut elukohta otsitakse siiski järjepidevalt.

„Enam tuntakse huvi vara vastu, mille hind on pigem soodsam või on see näiteks väga eriline, nii öelda „maasikas“, mida iga päev just ei näe. Ka tehingutesse jõudmine võtab enam aega, sest inimesed on kaalutlevamad,“ tunnistas Vähi.